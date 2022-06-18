Кадиров образився на союзників росії по ОДКБ

https://racurs.ua/ua/n171844-kadyrov-obrazyvsya-na-souznykiv-rosiyi-po-odkb.html

Ракурс

рамзан кадиров, глава Чечні, образився на країни-члени ОДКБ за те, що вони не підтримують росію і не втручаються у війну рф проти України.

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кадиров записав 18 червня відеозвернення у Телеграм. він дорікнув союзникам росії за те, що вони буцімто отримують допомогу від росіян, але «від цієї організації росії ніякої користі немає".

Усі європейські лідери так звані приїжджають до Путіна, ведуть телефоном переговори. Вони захищають інтереси України, є самі співучасниками України. А наші товариші, чому ви мовчите? Ви чому не говорите про своїх сусідів? Чому ви не намагаєтеся зробити так, щоб війна закінчилася? Чому у вас немає позиції проти бандерівців, нациків та фашистів, які вбивали наших предків? Ми ж разом воювали проти Бандери. А тепер, як ні в чому не бувало, боячись санкцій Америки чи Європи, всі мовчите. Об'єднайтесь і скажіть своє слово, — сказав кадиров.

При цьому він вважає, що росія «врятувала» білорусь і Казахстан.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 17 червня Токаєв заявив, що не буде визнавати «квазідержавні утворення» на Донбасі — лнр та днр.

ОДКБ — Організація договору про колективну безпеку (Ташкентський пакт). Його членами є росія, Вірменія, Казахстан, Киргизія, Узбекистан, Таджикистан.