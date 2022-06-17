Казахстан не вважає ОРДЛО справжніми державами, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n171809-kazahstan-ne-vyznavatyme-ldnr-tokaiev.html

Ракурс

Казахстан не визнаватиме так звані ЛНР та ДНР.

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Президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив про це під час Петербурзькому міжнародному економічному форумі, який відбувається у росії.

За словами Токаєва, якщо керуватися принципами зі Статуту ООН стосовно права націй на самовизначення, то замість 193 країн-учасниць ООН у світі з’явиться понад 500−600 держав.

Звичайно, це буде хаос. З цієї причини ми не визнаємо ані Тайвань, ані Косово, ані Південну Осетію, ані Абхазію. І, судячи з усього, цей принцип буде застосований щодо квазідержавних територій, якими, на наш погляд, є Луганськ і Донецьк, — наголосив він.

Водночас Токаєв не уточнив, як право націй на самовизначення співвідноситься з окупованими росією територіями Донбасу.

Також Токаєв, відповідаючи на питання, як Казахстан ставиться до так званої російської «спеціальної воєнної операції» в Україні, заявив, що у його країні є дуже різні погляди стосовно цього, оскільки у Казахстані стале громадянське суспільство.