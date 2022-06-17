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Ракурс
Російське судно «Василь Бех» затонуло, фото: ITC.ua

Підбитий ЗСУ російський буксир «Василь Бех» затонув

17 чер 2022, 20:49
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У Чорному морі затонув підбитий в ніч на сьогодні, 17 червня, корабель-буксир чорноморського флоту рф «Василь Бех».



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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було уражено судно-забезпечення Чорноморського флоту «Василь Бех», на борту якого був встановлений «ТОР». Пізніше стало відомо, що він затонув, — зазначив Марченко.

Очільник ОВА висловив переконання, що українські військові ще знищать низку інших військових кораблів загарбників.

А ми, в свою чергу, будемо друкувати стільки марок із потопленими кораблями, скільки буде треба, — резюмував він.

Джерело: Ракурс


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