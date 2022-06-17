Підбитий ЗСУ російський буксир «Василь Бех» затонув

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Російське судно «Василь Бех» затонуло, фото: ITC.ua
Підбитий ЗСУ російський буксир «Василь Бех» затонувhttps://racurs.ua/ua/n171808-pidbytyy-zsu-rosiyskyy-buksyr-vasyl-beh-zatonuv.htmlРакурс
У Чорному морі затонув підбитий в ніч на сьогодні, 17 червня, корабель-буксир чорноморського флоту рф «Василь Бех».
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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було уражено судно-забезпечення Чорноморського флоту «Василь Бех», на борту якого був встановлений «ТОР». Пізніше стало відомо, що він затонув, — зазначив Марченко.
Очільник ОВА висловив переконання, що українські військові ще знищать низку інших військових кораблів загарбників.
А ми, в свою чергу, будемо друкувати стільки марок із потопленими кораблями, скільки буде треба, — резюмував він.