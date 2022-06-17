Подбитый ВСУ российский буксир «Василий Бех» затонул

Российское судно «Василий Бех» затонуло, фото: ITC.ua

https://racurs.ua/n171808-podbityy-vsu-rossiyskiy-buksir-vasiliy-beh-zatonul.html

Ракурс

У Чорному морі затонув підбитий в ніч на сьогодні, 17 червня, корабель-буксир чорноморського флоту рф «Василь Бех».

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Сьогодні вранці нашими Військово-морськими силами було уражено судно-забезпечення Чорноморського флоту «Василь Бех», на борту якого був встановлений «ТОР». Пізніше стало відомо, що він затонув, — зазначив Марченко.

Очільник ОВА висловив переконання, що українські військові ще знищать низку інших військових кораблів загарбників.