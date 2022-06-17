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Украина уже получила значительную военную помощь от США, фото: «Радіо Свобода»

Полный список предоставленного Украине вооружения опубликовал Пентагон

17 июн 2022, 20:22
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США за час правління адміністрації чинного президента Джо Байдена виділили Україні близько 6,3 млрд дол. у вигляді допомоги у сфері безпеки.



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З цієї суми близько 5,6 млрд дол. виділено з початку масштабного російського вторгнення 24 лютого. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Загалом передана Україні оборонна допомога США включає:

  • понад 1,4 тис. зенітних систем Stinger;
  • понад 6,5 тис. протитанкових систем Javelin;
  • понад 20 тис. інших протитанкових систем;
  • понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
  • 126 гаубиць калібру 155-мм та 260 тис. снарядів до них;
  • 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
  • 19 тактичних ремонтних автомобілів;
  • високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
  • 20 вертольотів Мі-17;
  • сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
  • 200 бронетранспортерів М113;
  • понад 7 тис. одиниць стрілецької зброї;
  • понад 50 млн патронів для стрілецької зброї;
  • 75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів;
  • 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;
  • ракетні системи з лазерним наведенням;
  • безпілотні повітряні системи Puma;
  • безпілотні судна берегової оборони;
  • 22 контрартилерійські радари;
  • чотири контрмінометні радари;
  • чотири радари ППО;
  • дві системи берегової оборони Harpoon;
  • протипіхотні міни M18A1 Claymore;
  • комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
  • тактичні системи захищеного зв’язку;
  • тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
  • комерційні послуги супутникової зйомки;
  • засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
  • засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
  • медичне забезпечення, включно з аптечками;
  • устаткування для створення електронних перешкод;
  • польову техніку й запчастини;
  • фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.

Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для самооборони, — додають у відомстві.

Источник: Ракурс


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