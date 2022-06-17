Україна вже отримала значну військову допомогу від США, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n171807-povnyy-spysok-nadanogo-ukrayini-ozbroiennya-opublikuvav-pentagon.html

Ракурс

США за час правління адміністрації чинного президента Джо Байдена виділили Україні близько 6,3 млрд дол. у вигляді допомоги у сфері безпеки.

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З цієї суми близько 5,6 млрд дол. виділено з початку масштабного російського вторгнення 24 лютого. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Загалом передана Україні оборонна допомога США включає:

понад 1,4 тис. зенітних систем Stinger;

понад 6,5 тис. протитанкових систем Javelin;

понад 20 тис. інших протитанкових систем;

понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;

126 гаубиць калібру 155-мм та 260 тис. снарядів до них;

108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;

19 тактичних ремонтних автомобілів;

високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;

20 вертольотів Мі-17;

сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;

200 бронетранспортерів М113;

понад 7 тис. одиниць стрілецької зброї;

понад 50 млн патронів для стрілецької зброї;

75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів;

121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;

ракетні системи з лазерним наведенням;

безпілотні повітряні системи Puma;

безпілотні судна берегової оборони;

22 контрартилерійські радари;

чотири контрмінометні радари;

чотири радари ППО;

дві системи берегової оборони Harpoon;

протипіхотні міни M18A1 Claymore;

комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;

тактичні системи захищеного зв’язку;

тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;

комерційні послуги супутникової зйомки;

засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;

засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;

медичне забезпечення, включно з аптечками;

устаткування для створення електронних перешкод;

польову техніку й запчастини;

фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.