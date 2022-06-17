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США за час правління адміністрації чинного президента Джо Байдена виділили Україні близько 6,3 млрд дол. у вигляді допомоги у сфері безпеки.
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З цієї суми близько 5,6 млрд дол. виділено з початку масштабного російського вторгнення 24 лютого. Про це повідомляється на сайті Білого дому.
Загалом передана Україні оборонна допомога США включає:
- понад 1,4 тис. зенітних систем Stinger;
- понад 6,5 тис. протитанкових систем Javelin;
- понад 20 тис. інших протитанкових систем;
- понад 700 тактичних безпілотних літальних систем Switchblade;
- 126 гаубиць калібру 155-мм та 260 тис. снарядів до них;
- 108 тактичних тягачів для транспортування 155-мм гаубиць;
- 19 тактичних ремонтних автомобілів;
- високомобільні ракетні системи залпового вогню та боєприпаси до них;
- 20 вертольотів Мі-17;
- сотні броньованих високомобільних багатоцільових колісних транспортних засобів;
- 200 бронетранспортерів М113;
- понад 7 тис. одиниць стрілецької зброї;
- понад 50 млн патронів для стрілецької зброї;
- 75 тис. комплектів бронежилетів і шоломів;
- 121 тактичну безпілотну повітряну систему Phoenix Ghost;
- ракетні системи з лазерним наведенням;
- безпілотні повітряні системи Puma;
- безпілотні судна берегової оборони;
- 22 контрартилерійські радари;
- чотири контрмінометні радари;
- чотири радари ППО;
- дві системи берегової оборони Harpoon;
- протипіхотні міни M18A1 Claymore;
- комплекти вибухівки С-4 та підривне обладнання для розчищення перешкод;
- тактичні системи захищеного зв’язку;
- тисячі приладів нічного бачення, тепловізійних систем, оптики та лазерних далекомірів;
- комерційні послуги супутникової зйомки;
- засоби захисту від вибухонебезпечних предметів;
- засоби захисту від хімічної, біологічної, радіологічної, ядерної загроз;
- медичне забезпечення, включно з аптечками;
- устаткування для створення електронних перешкод;
- польову техніку й запчастини;
- фінансування навчань українських військових, обслуговування й підтримки техніки та озброєння.
Сполучені Штати також продовжують працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб визначити та надати Україні додаткові можливості для самооборони, — додають у відомстві.