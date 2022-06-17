Ім’ям Залужного назвали вулицю на Хмельниччині

Валерій Залужний, фото: Військове телебачення України

https://racurs.ua/ua/n171806-im-yam-zalujnogo-nazvaly-vulycu-na-hmelnychchyni.html

Ракурс

У Хмельницькій області на честь Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного назвали вулицю у селищі міського типу Стара Синява.

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Відповідне рішення ухвалила Старосинявська селищна рада. Про це повідомляється на сайті сільради.

Зазначається, що це рішення було ухвалене в ході розгляду сільрадою питання про дерусифікацію низки вулиць, назви яких були пов’язані із пропагандою тоталітарних режимів або їхніх діячів.

Зокрема, названі на честь радянського полководця та українофоба Георгія Жукова вулицю та провулок перейменували на Генерала Залужного.

Крім того, у населених пунктах цієї громади з’явилися вулиці Героїв Маріуполя, Перемоги та Захисників України.