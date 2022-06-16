Стало відомо, яку кількість російських солдатів путін задіяв у війні з Україною. Фото:

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У війні з Україною росія задіяла 333 тис. особового складу збройних сил рф.

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З них чисельність угруповань російської армії на напрямках налічує до 150 тис. солдатів та офіцерів. Ці угруповання сформовані з батальйонно-тактичних груп та інших формувань. А з урахуванням повітряного та морського компонента угруповання військ агресора налічує до 220 тис. військових. Про це 16 червня заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Також у повномасштабній війні залучені військові частини та підрозділи мобілізаційного резерву противника чисельністю понад 80 тис. осіб. Крім того, залучені до 7 тис. бійців бойових армійських систем, до 18 тис. військових національної гвардії. Путін відправив на війну й найманців — до 8 тис. бойовиків приватних військових компаній.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що з 24 лютого по 16 червня українська армія знищила вже 32 тис. 950 російських солдатів та офіцерів. Було підбито 1 тис. 449 танків, 3 тис. 545 бойових броньованих машин, 729 артилерійських систем, 213 літаків, 179 гелікоптерів, 591 безпілотник, 2 тис. 494 автомобілів та цистерн, 13 кораблів та катерів.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американська зброя допоможе Україні повернути окуповану росією територію, включно з Кримом і Донбасом.