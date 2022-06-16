Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів
Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n171744-jytomyrski-desantnyky-znyschyly-dvi-bmp-2-rosiyskyh-okupantiv-video.htmlРакурс
Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів. 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ виклала у мережу відповідне відео.
.
Розрахунок ПТРК спочатку влучає у рухому ціль, потім на відео чути команду про заміну ракети комплексу й у кліпі показано влучання у ще одну ціль.
Читайте також