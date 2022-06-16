Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів

https://racurs.ua/ua/n171744-jytomyrski-desantnyky-znyschyly-dvi-bmp-2-rosiyskyh-okupantiv-video.html

Ракурс

Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів. 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ виклала у мережу відповідне відео.

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Розрахунок ПТРК спочатку влучає у рухому ціль, потім на відео чути команду про заміну ракети комплексу й у кліпі показано влучання у ще одну ціль.