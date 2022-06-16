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Ракурс
Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів

Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів (ВІДЕО)

16 чер 2022, 09:51
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Житомирські десантники знищили дві БМП-2 російських окупантів. 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ виклала у мережу відповідне відео.



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Розрахунок ПТРК спочатку влучає у рухому ціль, потім на відео чути команду про заміну ракети комплексу й у кліпі показано влучання у ще одну ціль.

Джерело: Ракурс


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