Сім цілей і склад з боєприпасами - відео артилерійського рекорду львівських десантників

https://racurs.ua/ua/n171713-sim-ciley-i-sklad-z-boieprypasamy-video-artyleriyskogo-rekordu-lvivskyh-desantnykiv.html

Ракурс

80 окрема десантно-штурмова бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ показала відео «гарматного рекорду» львівських десантників.

.

Упродовж одного дня 13 червня артилерія бригади знищила:

два комплекси реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К57 «Ураган» калібру 220 мм;

одну бойову транспортно-заряджальну машину (БТЗМ) до «Урагану»;

один БТР;

бронеавтомобіль «Тигр»;

дві вантажівки;

склад з боєприпасами (ймовірно, з ракетами до «Урагану»);

Того ж дня, повідомляють у бригаді, протитанкові підрозділи спалили ракетним комплексом «Стугна-П» ворожий танк і БМП.

У травні 2022 року під час спроби російських окупантів навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець підрозділи артилерії 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ упродовж двох діб підбили 73 одиниці ворожої бронетехніки.