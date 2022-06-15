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Сім цілей і склад з боєприпасами - відео артилерійського рекорду львівських десантників

Сім цілей і склад з боєприпасами — відео артилерійського рекорду львівських десантників

15 чер 2022, 11:11
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80 окрема десантно-штурмова бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ показала відео «гарматного рекорду» львівських десантників.



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Упродовж одного дня 13 червня артилерія бригади знищила:

  • два комплекси реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К57 «Ураган» калібру 220 мм;
  • одну бойову транспортно-заряджальну машину (БТЗМ) до «Урагану»;
  • один БТР;
  • бронеавтомобіль «Тигр»;
  • дві вантажівки;
  • склад з боєприпасами (ймовірно, з ракетами до «Урагану»);

Того ж дня, повідомляють у бригаді, протитанкові підрозділи спалили ракетним комплексом «Стугна-П» ворожий танк і БМП.

У травні 2022 року під час спроби російських окупантів навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець підрозділи артилерії 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ упродовж двох діб підбили 73 одиниці ворожої бронетехніки.

Джерело: Ракурс


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