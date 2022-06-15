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Сім цілей і склад з боєприпасами - відео артилерійського рекорду львівських десантників
Сім цілей і склад з боєприпасами — відео артилерійського рекорду львівських десантниківhttps://racurs.ua/ua/n171713-sim-ciley-i-sklad-z-boieprypasamy-video-artyleriyskogo-rekordu-lvivskyh-desantnykiv.htmlРакурс
80 окрема десантно-штурмова бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ показала відео «гарматного рекорду» львівських десантників.
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Упродовж одного дня 13 червня артилерія бригади знищила:
- два комплекси реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К57 «Ураган» калібру 220 мм;
- одну бойову транспортно-заряджальну машину (БТЗМ) до «Урагану»;
- один БТР;
- бронеавтомобіль «Тигр»;
- дві вантажівки;
- склад з боєприпасами (ймовірно, з ракетами до «Урагану»);
Того ж дня, повідомляють у бригаді, протитанкові підрозділи спалили ракетним комплексом «Стугна-П» ворожий танк і БМП.
У травні 2022 року під час спроби російських окупантів навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець підрозділи артилерії 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ упродовж двох діб підбили 73 одиниці ворожої бронетехніки.