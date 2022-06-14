Наслідки удару по техніці рф в полях Херсонщини показали ЗСУ — Далі буде

https://racurs.ua/ua/n171690-naslidky-udaru-po-tehnici-rf-v-polyah-hersonschyny-pokazaly-zsu-dali-bude-foto.html

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Повномасштабна війна росії проти України триває. Тим часом військове з'єднання Збройних сил України — 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка — показала результати своєї роботи у Херсонській області.

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«Тут були російські військові.» Як приємно казати це у минулому часі. Скоро скрізь про загарбників залишаться лиш ось такі згадки. ЗСУ стараються! (Десь у полях Херсонщини), — йдеться у Фейсбук-повідомленні 59-ї омбр.