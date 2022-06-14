Последствия удара по технике рф показали ВСУ — Продолжение следует

https://racurs.ua/n171690-posledstviya-udara-po-tehnike-rf-pokazali-vsu-prodoljenie-sleduet-foto.html

Ракурс

Повномасштабна війна росії проти України триває. Тим часом військове з'єднання Збройних сил України — 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка — показала результати своєї роботи у Херсонській області.

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«Тут були російські військові.» Як приємно казати це у минулому часі. Скоро скрізь про загарбників залишаться лиш ось такі згадки. ЗСУ стараються! (Десь у полях Херсонщини), — йдеться у Фейсбук-повідомленні 59-ї омбр.