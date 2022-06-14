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Ракурс
Последствия удара по технике рф показали ВСУ — Продолжение следует

Последствия удара по технике рф показали ВСУ — Продолжение следует (ФОТО)

14 июн 2022, 19:12
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Повномасштабна війна росії проти України триває. Тим часом військове з'єднання Збройних сил України — 59-та окрема мотопіхотна бригада імені Якова Гандзюка — показала результати своєї роботи у Херсонській області.



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«Тут були російські військові.» Як приємно казати це у минулому часі. Скоро скрізь про загарбників залишаться лиш ось такі згадки. ЗСУ стараються! (Десь у полях Херсонщини), — йдеться у Фейсбук-повідомленні 59-ї омбр.

Далі буде, — додали в Управлінні стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача Збройних сил України.

Источник: Ракурс


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