Обстріл Запоріжжя — рашисти задіяли ракети кількох типівhttps://racurs.ua/ua/n175582-obstril-zaporijjya-rashysty-zadiyaly-rakety-kilkoh-typiv.htmlРакурс
Рашисти в ніч на сьогодні, 9 жовтня, завдали ракетного удару по Запоріжжю, в результаті чого загинули 12 людей, ще 49 людей було поранено.
Удар по по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій — з районів Мелітополя та Бердянська. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.
Рашисти завдали удару зенітними ракетами із ЗРК С-300 — було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.
Крім того, для обстрілу Запоріжжя ворог застосував авіацію:
- із Ту-22М3 було випущено чотири крилаті ракети Х-22;
- із Су-35 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Зазначається, що за минулу добу, 8 жовтня, та поточну добу (станом на 11.30) Повітряні сили ЗСУ на південному напрямку збили:
- російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється);
- два безпілотники окупантів;
- один БПЛА-камікадзе «Shahed-136»;
- одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).
Повітряні сили закликають громадян не ігнорувати попередження про повітряну небезпеку, особливо у прифронтових зонах.
Засоби протиповітряної оборони, які є на озброєнні Збройних Сил України, спроможні збивати далеко не всі типи ракет, якими ворог б'є по мирних містах. Особливо це стосується ракет Х-22, ракет комплексів «Іскандер» та С-300, — наголошують у ПС ЗСУ.