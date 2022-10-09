Рашисти в ніч на 9 жовтня завдали ракетного удару по Запоріжжю, фото: «Слово і Діло»

https://racurs.ua/ua/n175582-obstril-zaporijjya-rashysty-zadiyaly-rakety-kilkoh-typiv.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 9 жовтня, завдали ракетного удару по Запоріжжю, в результаті чого загинули 12 людей, ще 49 людей було поранено.

Удар по по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій — з районів Мелітополя та Бердянська. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Рашисти завдали удару зенітними ракетами із ЗРК С-300 — було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

Крім того, для обстрілу Запоріжжя ворог застосував авіацію:

із Ту-22М3 було випущено чотири крилаті ракети Х-22;

із Су-35 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Зазначається, що за минулу добу, 8 жовтня, та поточну добу (станом на 11.30) Повітряні сили ЗСУ на південному напрямку збили:

російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється);

два безпілотники окупантів;

один БПЛА-камікадзе «Shahed-136»;

одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).

Повітряні сили закликають громадян не ігнорувати попередження про повітряну небезпеку, особливо у прифронтових зонах.