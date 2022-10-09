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Рашисты в ночь на 9 октября нанесли ракетный удар по Запорожью, фото: «Слово и Дело»

Обстрел Запорожья — рашисты задействовали ракеты нескольких типов

9 окт 2022, 13:13
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Рашисти в ніч на сьогодні, 9 жовтня, завдали ракетного удару по Запоріжжю, в результаті чого загинули 12 людей, ще 49 людей було поранено.





Удар по по Запоріжжю було завдано із тимчасово окупованих територій — з районів Мелітополя та Бердянська. Про це повідомляє прес-служба Повітряних сил ЗСУ.

Рашисти завдали удару зенітними ракетами із ЗРК С-300 — було випущено близько 16 ракет по цивільній інфраструктурі міста та житлових кварталах.

Крім того, для обстрілу Запоріжжя ворог застосував авіацію:

  • із Ту-22М3 було випущено чотири крилаті ракети Х-22;
  • із Су-35 було випущено дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Зазначається, що за минулу добу, 8 жовтня, та поточну добу (станом на 11.30) Повітряні сили ЗСУ на південному напрямку збили:

  • російський літак (імовірно Су-25, тип уточнюється);
  • два безпілотники окупантів;
  • один БПЛА-камікадзе «Shahed-136»;
  • одну керовану авіаційну ракету Х-59 (Запоріжжя).

Повітряні сили закликають громадян не ігнорувати попередження про повітряну небезпеку, особливо у прифронтових зонах.

Засоби протиповітряної оборони, які є на озброєнні Збройних Сил України, спроможні збивати далеко не всі типи ракет, якими ворог б'є по мирних містах. Особливо це стосується ракет Х-22, ракет комплексів «Іскандер» та С-300, — наголошують у ПС ЗСУ.

Источник: Ракурс


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