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Защитники Украины уничтожили уже 62,5 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

440 рашистов уничтожили защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

9 окт 2022, 12:36
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 62,5 тис. осіб.





За добу кількість ліквідованих рашистів зросла на 440. Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 2 тис. 486 танків;
  • 5 тис. 133 бойові броньовані машини;
  • 1 тис. 477 одиниць артилерійських систем;
  • 348 одиниць РСЗВ;
  • 180 одиниць засобів ППО;
  • 266 літаків;
  • 235 гелікоптерів;
  • 1 тис. 86 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 247 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 890 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 136 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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