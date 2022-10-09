Защитники Украины уничтожили уже 62,5 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n175581-440-rashistov-unichtojili-zaschitniki-ukrainy-za-sutki-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 62,5 тис. осіб.

За добу кількість ліквідованих рашистів зросла на 440. Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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