Захисники України знищили вже 62,5 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 62,5 тис. осіб.

За добу кількість ліквідованих рашистів зросла на 440. Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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