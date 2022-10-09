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Захисники України знищили вже 62,5 тис. рашистів, фото: Генштаб ЗСУ
440 рашистів знищили захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n175581-440-rashystiv-znyschyly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже 62,5 тис. осіб.
За добу кількість ліквідованих рашистів зросла на 440. Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 2 тис. 486 танків;
- 5 тис. 133 бойові броньовані машини;
- 1 тис. 477 одиниць артилерійських систем;
- 348 одиниць РСЗВ;
- 180 одиниць засобів ППО;
- 266 літаків;
- 235 гелікоптерів;
- 1 тис. 86 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 247 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 890 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 136 одиниць спеціальної техніки.
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