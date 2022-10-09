ЗСУ взяли в полон мобілізованих рашистів, фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n175580-velyku-kilkist-mobilizovanyh-rosiyan-vzyaly-v-polon-pid-chas-kontrnastupu-sbu-video.html

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Захисники України під час контрнаступу на східному фронті взяли в полон велику кількість нещодавно мобілізованих росіян.

Частина з них встигла «провоювати» лише 12 днів. Про це сьогодні, 9 жовтня, повідомляє прес-центр СБУ.

Так, один із полонених — житель Удмуртскої республіки рф — розповів, що 13 вересня прибув у Міллерово (прикордонне з Луганщиною місто Ростовської області рф), а в полон потрапив вже 25 вересня.

Зазначається, що рашист шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів і каже, що його взвод «поклали» за одну хвилину.

Ми побачили людей озброєних нормально, навчених нормально, у кожного другого рація, у всіх тепловики, у всіх приціли нічного бачення … Вони перестріляли цілий взвод за одну хвилину. За одну хвилину загинуло 20 людей! — бідкається окупант на відео, опублікованому СБУ.

Також рашист визнає, що «краще у в’язниці сидіти живим, аніж в українській землі лежати мертвим».