режим лукашенка звинуватив Україну у «планах удару по білорусі»

олександр лукашенко, фото: БелТА

https://racurs.ua/ua/n175579-rejym-lukashenka-zvynuvatyv-ukrayinu-u-planah-udaru-po-bilorusi.html

Ракурс

Посла України в Мінську Ігоря Кизима вчора, 8 жовтня, ввечері було запрошено до МЗС Білорусі, де йому вручили дипломатичну ноту, у якій білоруська сторона стверджує, що Україна нібито планує завдання удару по території Білорусі.

Про це на своїй сторінці в сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Він наголошує, що викладена у ноті білоруської сторони інформації не відповідає дійсності.

Ми категорично відкидаємо чергові інсинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану Російської Федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України, — наголошує Ніколенко. — Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації.

Ніколенко додав, що Україна ніколи не зазіхала на чужі території.