Наслідки обстрілу Запоріжжя, фото: Олександр Старух

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Ракурс

Обстріл Запоріжжя, влаштований рашистами в ніч на сьогодні, 9 жовтня, здійснювався із застосуванням тактичної авіації.

За попередньою інформацією, літаки випустили по Запоріжжю 12 ракет. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.

Більшість ракет влучили в житлові багатоповерхові та приватні будинки в одному з районів Запоріжжя, — зазначає Старух.

В результати російського ракетного удару загинули 12 людей, ще 49 постраждали (серед них шестеро дітей).

Частково зруйновано дев’ятиповерховий будинок та зруйновано п’ять приватних будинків, уражені об'єкти інфраструктури.

Під завалами можуть знаходитись люди. На місцях подій триває рятувальна операція. Вже врятовано 8 осіб, — зазначив Старух.

Також пошкоджені 20 автомобілів.

Нагадаємо, виконувач обов’язків міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв раніше повідомляв про 17 загиблих та 40 поранених в результаті нічних обстрілів міста.