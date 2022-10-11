32 українських військових повернули в результаті обміну полоненими (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n175669-32-ukrayinskyh-viyskovyh-povernuly-v-rezultati-obminu-polonenymy-foto.htmlРакурс
З російського полону в результаті проведеного сьогодні, 11 жовтня, обміну, повернули 32 українських військових.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Серед звільнених — офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти, — зазначає Єрмак.
Наразі вони проходять медичний огляд, будуть відновлюватися і побачать своїх рідних.
Єрмак зазначає, що «у кожного полоненого своя історія». Зокрема, з полону звільнили рядового, який служив разом зі своїм старшим братом.
Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки, — зазначає очільник Офісу президента.
Також під час цього обміну повернули тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки, який добровольцем пішов воювати за Україну.
Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі «Динамо» (Львів). Він воював за Україну, саме тут він зустрів своє кохання — дівчину, з якою у них народилися діти, — зазначає Єрмак.