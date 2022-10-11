Возвращенные из плена украинские военные, фото: Андрей Ермак

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Ракурс

З російського полону в результаті проведеного сьогодні, 11 жовтня, обміну, повернули 32 українських військових.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.

Серед звільнених — офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти, — зазначає Єрмак.

Наразі вони проходять медичний огляд, будуть відновлюватися і побачать своїх рідних.

Єрмак зазначає, що «у кожного полоненого своя історія». Зокрема, з полону звільнили рядового, який служив разом зі своїм старшим братом.

Брат загинув на його очах, а молодший брат в той же день потрапив в полон. У старшого брата залишилась дружина та дві доньки, — зазначає очільник Офісу президента.

Також під час цього обміну повернули тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки, який добровольцем пішов воювати за Україну.