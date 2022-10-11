Иранский дрон-камикадзе, фото: «Слово и Дело»

https://racurs.ua/n175673-iranskie-shahidy-ukrainskie-voennye-sbivaut-s-polskih-kompleksov-zalujnyy.html

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Надане Польщею озброєння допомагає українським військовим протистояти іранським безпілотникам Shahed-136, котрі використовує росія.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 11 жовтня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136, — зазначає Залужний. — Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими.

Залужний наголошує, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.