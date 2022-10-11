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Ракурс
Иранский дрон-камикадзе, фото: «Слово и Дело»

Иранские «шахиды» украинские военные сбивают из польских комплексов — Залужный

11 окт 2022, 22:45
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Надане Польщею озброєння допомагає українським військовим протистояти іранським безпілотникам Shahed-136, котрі використовує росія.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, 11 жовтня, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

За дві доби розрахунками зенітного ракетного дивізіону було збито 9 з 11 БПЛА Shahed-136, — зазначає Залужний. — Це результат якісної підготовки наших зенітників, що її проводили польські побратими.

Залужний наголошує, що саме Польща надала комплекси, з яких радянськими ракетами українці збивають іранські дрони, запущені росіянами.

Це реалії сьогоднішньої війни. Дякую братам-полякам! — резюмує головнокомандувач ЗСУ.

Источник: Ракурс


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