Втрати армії рф в Україні озвучили в росії. Фото:

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Ракурс

Безповоротні військові втрати російської армії у війні з Україною можуть становити понад 90 тис. солдатів та офіцерів.

До безповоротних втрат відносять убитих, тих, що зникли безвісти, загинули від ран, а також поранених, які не можуть повернутися до військової служби. Про втрати окупантів в Україні пише російське видання «Важливі історії» із посиланням на чинного офіцера федеральної служби безпеки та колишнього офіцера російських спецслужб.

Ці озвучені дані збігаються з цифрами міністр оборони Великої Британії Бена Уоллеса. Він заявляв, що в Україні до початку вересня загинули понад 25 тис. російських військових, а загальну кількість втрат російської армії Лондон оцінював у понад 80 тис. осіб.

Як відомо, міністерство оборони росії востаннє звітувало про втрати у вересні. Тоді сергій шойгу заявляв, що в Україні нібито загинули 5 тис. 937 російських військовослужбовців.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу Збройних сил України, військові втрати росії з 24 лютого по 12 жовтня серед особового складу орієнтовно становлять 63 тис. 380 осіб.

Джерело: «Важливі історії»