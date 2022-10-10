ЗСУ "переполовинили" батальйонну тактичну групу армії рф на Херсонщині

https://racurs.ua/ua/n175633-zsu-perepolovynyly-batalyonnu-taktychnu-grupu-armiyi-rf-na-hersonschyni.html

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Російські загарбники продовжують зазнавати втрат в Україні. За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ станом на 9 жовтня, батальйонна тактична група противника від 150 мотострілецької дивізії, що діяла на Херсонському напрямку та складалась переважно з відмобілізованих військовослужбовців, уже втратила понад 520 осіб загиблими.

За словами міністра оборони рф сергія шойгу, станом на серпень 2021 року в росії було близько 170 БТГ. Кожна батальйонна тактична група має приблизно 600—800 офіцерів і солдатів, з яких, приблизно, 200 піхотинців, оснащених транспортними засобами, що, зазвичай, включають близько 10 танків і 40 бойових машин піхоти.

Крім того, у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що для потреб лікарняних закладів тимчасово окупованих міст і сіл України, що активно використовуються загарбниками як шпиталі, додатково прибувають групи медпрацівників.

У дитячій лікарні одного з населених пунктів Луганщини, російські окупанти, поряд із хворими дітьми, розмістили своїх поранених. Серед них і колишні в’язні, представники приватної військової кампанії «Вагнера». Непоодинокі випадки, коли дітей не доліковують та виписують, щоб звільнити ліжкомісця.

Водночас противник продовжує прикриватись населенням тимчасово окупованих територій, як живим щитом. В окремих навчальних закладах Ясинуватського району Донецької області, одночасно з навчальним процесом, продовжується розміщення військовослужбовців підрозділів російських окупаційних військ.

Генштаб повідомив, що упродовж доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Соледар та Первомайське.

Поряд із відбиттям повітряного нападу противника, авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала п’ять ударів. Підтверджено ураження трьох районів зосередження озброєння та військової техніки, а також два зенітних ракетних комплексів противника.

Ракетні війська та артилерія за добу уразили пункт управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки та один зенітний ракетний комплекс С-300 ворога.