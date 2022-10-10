У кількох містах України сталися повторні атаки рф

https://racurs.ua/ua/n175632-u-kilkoh-mistah-ukrayiny-stalysya-povtorni-ataky-rf.html

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Увечері 10 жовтня кілька міст України зазнали нових обстрілів після того, як вранці російські війська завдали ракетних ударів по всій Україні.

Українські ЗМІ повідомили про обстріл Кривого Рогу — рідного міста президента України Володимира Зеленського. Голова Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що, за попередньою інформацією, у місті помітили іранські дрони Shahed.

У Київській області збили два іранські дрони Shahed, випущені з території білорусі, заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

У Полтавській області над Кременчуцьким районом збили дві ракети, постраждали троє людей, повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. У цьому районі працює система ППО.

Повідомляється також, що на Черкащині сталися вибухи, за попередньою інформацією, там спрацювала ППО.

Вранці 10 жовтня багато міст України, зокрема Київ, потрапили під обстріл російської армії. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, скільки будівель постраждали сьогодні під час ракетного удару:

житлові будинки — 45;

об'єкти критичної інфраструктури та ЖКГ — 5;

заклади освіти — 6;

заклади соціальної сфери — 2;

заклади культури — 6;

заклади охорони здоров’я — 5;

адмінбудівлі — 2.

Президент рф путін заявив, що масований удар по українських містах — відповідь на «злочини київського режиму», він також пообіцяв ще «жорсткішу» реакцію, «у разі продовження терактів» на території росії.

Росія 10 жовтня кілька годин завдавала масованих ракетних ударів по території України.

«Особливу увагу» окупанти приділили об'єктам критичної інфраструктури, загалом було випущено понад 80 ракет, близько половини було знищено системою ППО.

Можна подумати, що ця атака стала відповіддю росії на вибух на Кримському мосту, але у розвідці повідомили, що кремль доручив готувати удари ще на початку жовтня. Загалом сьогоднішній обстріл за масштабами дуже нагадує 24 лютого.

Десятки російських ракет влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури в 11 областях і місті Києві, але уряд пообіцяв, що більшість із цих об'єктів вдасться відновити вже 10 жовтня, частину — завтра.