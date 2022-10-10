Росіяни використали 10 жовтня усі типи ракет, запускаючи їх з Чорного і Каспійського морів

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10 жовтня о 6.00 путін розпорядився атакувати мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.

Росіяни застосували високоточні крилаті ракети наземного, морського та повітряного базування, повідомило Командування Повітряних сил України.

Х-101, Х-555 окупанти запускали з району Каспію з 11 літаків-ракетоносців стратегічної бомбардувальної авіації Ту-95 та Ту-160. Крилаті ракети «Калібр» летіли по Україні з кораблів у Чорному морі, ОТРК «Іскандер» наземного базування — з різних напрямків.

Також ворог застосував ракети зенітних ракетних комплексів С-300 та РЗСВ «Торнадо-С».

Станом на 11.40 10 жовтня армія рф випустила по Україні понад 80 ракет. протиповітряною обороною Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО Сухопутних військ збито близько 45 ракет.

Крім того, ППО знищила 9 із 12 дронів-камікадзе «Shahed-136».