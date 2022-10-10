Світ засуджує масовану ракетну атаку росії українських міст

https://racurs.ua/ua/n175631-boyaguzy-y-terorysty-vdaryly-u-godynu-pik-svit-zasudjuie-zviryachu-ataku-rosiyan-po-ukrayinskyh.html

Ракурс

Світ засуджує масовану ракетну атаку росії українських міст. «Ракурс» зібрав реакції західних політиків на масштабну ракетну атаку по Україні вранці 10 жовтня.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що шокована російськими ракетними ударами по українських містах.

Шокована та вражена жорстокими нападами на українські міста. путінська росія знову показала світові, за що вона виступає: за жорстокість та терор. Я знаю, що українці залишаться сильними. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно, всіма засобами, які у нас є, — написала Фон дер Ляєн у Twitter.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс у понеділок вранці перебував у Києві та перечікував масовані ракетні удари рф в укритті. Усі зустрічі в рамках візиту єврокомісара скасовані, однак сам Рейндерс уже прибув до Києва, тож йому довелось спуститись в укриття.

Посол США в Україні Бріджит Брінк зустрілася з президентом України і наголосила, що США «різко засуджують російські удари по об'єктах української інфраструктури та мають намір притягнути росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в Україні».

Цілі невибіркового нападу на мирне населення — руйнування та навіювання страху. Але світ побачив рішучість українського народу, — сказала президентка Грузії Саломе Зурабішвілі Жорстокість, терор і вбивства безневинних мирних жителів потрібно негайно припинити, — це реакція президента Молдови Майї Санду. Таким діям не місце у 21 столітті. Я засуджую їх. Ми підтримуємо Україну, — висловився голова європейської дипломатії Жозеп Боррель Росія вкотре показала своє боягузливе обличчя і повинна бути оголошена державою, яка спонсорує тероризм, — вважає міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнссалу Ракети націлені на центри міст, житлові будинки, дороги в годину пік. Це державний тероризм у чистому вигляді, — переконаний президент Литви Гітанас Науседа. Вони будуть притягнуті до відповідальності, — так президентка Європарламенту Роберта Метсола наполягає на неприпустимості поступок з боку Заходу під шантажем Росії путін не зрозумів, що українців цим не зламати, — заявив прем'єр Нідерландів Марк Рютте і наголосив, що підтримка України продовжиться.

Міністри закордонних справ Фінляндії та Литви назвали ракетні удари рф по цивільному населенню воєнним злочином.

Президент Естонії Алар Каріс емоційно відреагував на російський терор: «Батьки не знають, чи буде в них сім’я та будинок вранці». Естонія готує офіційне визнання Росії державою-терористом.

Глава МЗС Латвії Едгарс Ринкевичс закликав надати більше озброєння Україні після обстрілів Києва та Запоріжжя російськими військами.