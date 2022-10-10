Україна припиняє експорт струму через обстріли енергетичних об’єктів

https://racurs.ua/ua/n175630-ukrayina-prypynyaie-eksport-strumu-cherez-obstrily-energetychnyh-obiektiv.html

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Україна припиняє експорт електроенергії через російські обстріли енергетичних об'єктів.

Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми, — пояснили в Міненерго.

Експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів.

Про ймовірне припинення експорту електроенергії в уряді заявляли й до масштабних ракетних атак російських воєнних злочинців, хоча Україні вдалося непогано заробити на експорті струму влітку та восени.

Урядовці наголошували, що в Україні критично не вистачає вугілля: з необхідних 2 млн тонн накопичили всього близько 1,5 млн. При цьому не працює левова частка атомних блоків, зокрема Запорізької АЕС.

ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» із 30 червня по 9 жовтня продало на аукціонах доступ до міждержавних електромереж у напрямку Словаччини та Румунії на суму понад 4,9 млрд гривень. Про це повідомила прес-служба компанії у Фейсбуці.