Україна припиняє експорт струму через обстріли енергетичних об’єктів

Україна припиняє експорт струму через обстріли енергетичних об'єктівhttps://racurs.ua/ua/n175630-ukrayina-prypynyaie-eksport-strumu-cherez-obstrily-energetychnyh-obiektiv.htmlРакурс
Україна припиняє експорт електроенергії через російські обстріли енергетичних об'єктів.
Сьогоднішні ракетні обстріли, що вразили теплову генерацію і електричні підстанції, змушують Україну піти на припинення з 11 жовтня 2022 року експорту електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми, — пояснили в Міненерго.
Експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання російських енергоресурсів.
Про ймовірне припинення експорту електроенергії в уряді заявляли й до масштабних ракетних атак російських воєнних злочинців, хоча Україні вдалося непогано заробити на експорті струму влітку та восени.
Урядовці наголошували, що в Україні критично не вистачає вугілля: з необхідних 2 млн тонн накопичили всього близько 1,5 млн. При цьому не працює левова частка атомних блоків, зокрема Запорізької АЕС.
ПрАТ «Національна енергетична компанія «Укренерго» із 30 червня по 9 жовтня продало на аукціонах доступ до міждержавних електромереж у напрямку Словаччини та Румунії на суму понад 4,9 млрд гривень. Про це повідомила прес-служба компанії у Фейсбуці.
Зокрема, 3 — 9 жовтня на аукціонах «Укренерго» продало доступ до міждержавних перетинів в обсязі 50 212 МВт. В одному аукціоні брали участь від 7 до 12 компаній.
При цьому в напрямку Польщі в добових аукціонах на 1−9 жовтня брали участь два учасники, Загальна вартість проданого доступу до міждержавних мереж склала 374,9 тис. грн.
Як повідомлялося, європейська мережа операторів системи передачі ENTSO-E 21 вересня збільшила на 50 МВт в нічні години доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії між Україною та Європою.
4 вересня ENTSO-E збільшило до 300 МВт доступну пропускну спроможність для експорту електроенергії з України в ЄС. Такі можливості для українських експортерів будуть діяти в години найбільшого споживання електроенергії.