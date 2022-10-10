Уряд пообіцяв увімкнути електрику до кінця доби, але є виключення і можливі аварійні відключення

За попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури уряд та енергетики зможуть відновити до кінця понеділка, 10 жовтня.

Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Близько 90% Львова залишилося без електропостачання. Відтак трамваї та тролейбуси не курсують. Натомість збільшено кількість автобусів на маршрутах. Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники.

В місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода. Також труднощі зі стільниковим зв’язком. На контакті з мобільними операторами. Інформація доповнюється, — повідомляє Львівська міська рада.

Львівська мерія закликає містян до темноти повернутися додому, оскільки частина вуличного освітлення буде відсутня. Також подбати, щоб вдома був запас їжі та води.

Через ракетні обстріли більша частина міста досі залишається без електроенергії, — наголосив мер міста Андрій Садовий.

Мешканців Миколаєва попередили про відсутність вуличного освітлення. Також не працюватимуть світлофори. Міський голова Олександр Сєнкевич також попередив, що після 17.00 у Миколаєві скорочується кількість електротранспорту на вулицях міста.

Станом на 15.00 електропостачання відсутнє в чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська та Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково, повідомила пресслужба ДСНС.