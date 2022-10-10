Від вибуху в Шевченківському районі Києва постраждав купол Будинку вчителя. Фото — «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n175623-vid-vybuhu-v-centri-kyieva-postrajdav-kupol-budynku-vchytelya-ce-kolyshnya-rezydenciya.html

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Від вибуху в Шевченківському районі Києва 10 жовтня постраждав купол Будинку вчителя.

Ця будівля є колишньою резиденцією Центральної Ради.

Вирва від ракети на перехресті бульвару Шевченка і Володимирській має декілька метрів завдовжки та кілька метрів глибини. Пошкоджено й купол Будинку вчителя — у нього та у всій будівлі вибиті вікна.

Пам’ятник президенту УНР Михайлу Грушевському не постраждав, оскільки він у риштуванні та обкладений мішками з піском.

Історія Будинку учителя почалася ще з 1899 року, коли у Києві було ухвалено відкрити Педагогічний музей. У розпорядженні музею була велика бібліотека.

Споруда Будинку учителя виконана у стилі класицизму. Архітектором проекту будівлі був відомий київський підрядник Гінсбург. З 1900-х років у музеї працювали концертний, лекційний і виставковий зали.

У приміщенні Будинку вчителя була резиденція Центральної Ради України, яку очолював Михайло Грушевський. Саме тут було підписано четвертий Універсал, що проголошував народження Української Народної Республіки (УНР).

Відзначимо, що російська пропагандистка ольга скабєєва у своїх соцмережах написала, що росіяни поцілили у Верховну Раду.

Вона сплутала ці будівлі, блогер Сергій Лещенко зазначив, що скабєєва могла дивитися серіал «Слуга народу», у якому роль Верховної Ради грала саме будівля Будинку вчителя.