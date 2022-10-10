Берлін відправляє ЗСУ першу систему ППО IRIS - німецьке посольство постраждало від атаки по Києву

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Німеччина відправляє Україні першу із чотирьох систем ППО IRIS-T SLM.

Німеччина постачає Україні першу з чотирьох систем ППО IRIS-T SLM. Нещодавні ракетні удари росії по Києву та іншим містам показують, наскільки важливим є потенціал протиповітряної оборони для самооборони України, — йдеться в повідомленні Міноборони ФРН.

Зазначимо, що сьогодні вранці будівля консульства Німеччини в Києві постраждала від російських ударів.

Будівля консульства Німеччини постраждала від російських ракетних ударів, повідомив речник МЗС ФРН Крістіан Вагнер. Раніше про це повідомляв колишній голова Фонду Белля у Києві.

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен під час обстрілів Києва ховалаcя в укритті з сотнями людей.

Вражає спокій, який панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва, — написала вона у Twitter.

Також зазначається, що Крістін Ламбрехт засудила ракетні удари по Україні та назвала поведінку рф «черговою неприпустимою ескалацією». Міністр оборони Німеччини наголосила на підтримці України та поставках сучасних систем ППО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до кінця року Україна має отримати дві новітні зенітно-ракетні системи «IRIS-T». Загалом Німеччина планує передати чотири такі системи Збройним Силам України. Дві з них будуть надіслані на початку 2023-го року.

Контракт із компанією Diehl Defence на закупівлю зенітно-ракетної системи «IRIS-T SL» уклали в червні 2022 року. Угоду фінансує німецький уряд.

Основа ЗРК — ракета «IRIS-T» (Infra Red Imaging System Tail) з інфрачервоним наведенням, створена на базі однойменної ракети «повітря-повітря».

Пускові установки можуть мати колісне (MAN 8×8) або гусеничне шасі (двосекційний всюдихід «BvS10»).