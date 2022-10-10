Влада просить українців вимкнути світло, щоб не допустити блекауту внаслідок звірячих ударів рашистів

Влада просить українців вимкнути світло, щоб не допусити блекауту внаслідок звірячих ударів рашистів

https://racurs.ua/ua/n175621-vlada-prosyt-ukrayinciv-vymknuty-svitlo-schob-ne-dopusyty-blekautu-vnaslidok-zviryachyh-udariv.html

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Внаслідок обстрілів рашистів влада переконливо просить українців з 17.00 до 22.00 обмежити споживання електроенергії.

В Офісі президента пояснили, що це зменшить навантаження на мережу у час пікового споживання і знизить ризик відключень та аварій.

Електрику в Києві та області відключать 10 жовтня приблизно на дві години, повідомила ДТЕК.

Масштабні ракетні удари рф пошкодили енергооб'єкти ДТЕК. У компанії попередили, що електрики у Києві та області не буде приблизно дві години.

«Укренерго» закликає киян не вмикати потужні електроприлади під час вечірнього піка споживання — з 17.00 до 22.00. Відтак рекомендують вмикати потужні побутові електроприлади, такі як пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо, лише вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.

Голова енергетичного комітету Ради Андрій Герус написав у своїх соцмережах, що 10 жовтня о 18.00 розпочнеться вечірній пік споживання електроенергії, який буде тривати до 23.00.

Це буде один із найскладніших вечорів для української енергетики. Сьогодні російські фашисти завдали ракетних ударів по великій кількості електростанцій та підстанцій. У деяких регіонах тимчасово відсутня електроенергія, а у деяких введені графіки аварійних відключень (так звані «віялові відключення»), — написав Герус.

Він закликав обмежити споживання, оскільки це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях.

Найбільш енерговитратними є такі прилади:

електрообігрівачі;

бойлери;

кухонна електроплита;

мікрохвильова піч;

пральна машина;

електрична духова шафа;

електрочайник (кавоварка);

праска;

посудомийна машина;

кондиціонер;

зарядні пристрої;

пилосос;

комп’ютер;

телевізор.

Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання таких приладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня. Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему.

Тим часом у Харкові тривають роботи з відновлення електропостачання. Частину районів міста та області уже підключають до електроживлення. Орієнтовний час відновлення електропостачання на більшій частині Харківської області 1,5—2 години. Попередньо, жертв та постраждалих серед населення немає.

У Львові після ракетних ударів росіян близько 90% міста без електропостачання. Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники.

Також у місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода. Крім цього, труднощі зі стільниковим зв’язком.