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Кабмин пообещал включить электричество до конца суток, но есть исключения и возможны аварийные отключения
Кабмин пообещал включить электричество до конца суток, но есть исключения и возможны аварийные отключенияhttps://racurs.ua/n175624-kabmin-poobeschal-vkluchit-elektrichestvo-do-konca-sutok-no-est-isklucheniya-i-vozmojny-avariynye.htmlРакурс
За попередньою інформацією, більшість об'єктів енергетичної інфраструктури уряд та енергетики зможуть відновити до кінця понеділка, 10 жовтня.
Частина запрацює завтра. Вже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях, — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Близько 90% Львова залишилося без електропостачання. Відтак трамваї та тролейбуси не курсують. Натомість збільшено кількість автобусів на маршрутах. Понад 80% світлофорів не працює. На великих перехрестях працюють регулювальники.
В місті відсутня подача гарячої води. Через резервне живлення подається холодна вода. Також труднощі зі стільниковим зв’язком. На контакті з мобільними операторами. Інформація доповнюється, — повідомляє Львівська міська рада.
Львівська мерія закликає містян до темноти повернутися додому, оскільки частина вуличного освітлення буде відсутня. Також подбати, щоб вдома був запас їжі та води.
Через ракетні обстріли більша частина міста досі залишається без електроенергії, — наголосив мер міста Андрій Садовий.
Мешканців Миколаєва попередили про відсутність вуличного освітлення. Також не працюватимуть світлофори. Міський голова Олександр Сєнкевич також попередив, що після 17.00 у Миколаєві скорочується кількість електротранспорту на вулицях міста.
Станом на 15.00 електропостачання відсутнє в чотирьох областях: Львівська, Полтавська, Сумська та Тернопільська. На решті території України електропостачання порушено частково, повідомила пресслужба ДСНС.
В Україні вводять графік відключення споживачів від електроенергії. Українцям потрібно негайно обмежити споживання. В результаті масового ракетного обстрілу були вражені теплоелектроцентралі, теплові електростанції, трансформаторні підстанції в Києві та інших містах центральної і західної частини України.
«Укренерго» застосував графіки аварійного відключення електропостачання споживачам. По обіді 10 жовтня компанія ДТЕК повідомила про тимчасове обмеження електропостачання у частині промислових підприємств та побутових споживачів у Києві та області. Відключення становитиме близько двох годин.
«Віялові відключення» — це відключення споживачів в результаті спрацювання релейного захисту на мережах обленерго (підстанції, лінії). Це некерований процес, який виникає в результаті поломок обладнання енергомережі.
Натомість «графік аварійних відключень» (ГАВ), який застосував «Укренерго», це примусове відключення споживачів через дефіцит обсягів електроенергії.
«Ракурс» повідомляв, що системний оператор «Укренерго», уряд та Офіс президента звернулися до українців з рекомендаціями зменшити споживання електроенергії, особливо у вечірні години у проміжку між 17:00 та 22:00 годинами, а краще — до 23.00.
Якщо сьогодні ввечері українці зможуть використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу в аварійних відключеннях.
У ці години рекомендується не користуватися: електрообігрівачами, теплою підлогою, бойлерами, електричними сушилками рушників, кухонними електроплитами, мікрохвильовими печами, пральними машинами, електричними духовими шафами, електрочайниками, прасками, посудомийними машинами, кондиціонерами.
«Укренерго» рекомендує вмикати потужні побутові електроприлади лише вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий.
Обмежити використання енергозатратних приладів потрібно буде сьогодні та в наступні кілька днів з 17.00 до 23.00.
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