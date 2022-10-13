Військові Сил спеціальних операцій (ССО) України знищили кількох російських розвідників, влаштувавши на них засідку.

Відповідне відео сьогодні, 13 жовтня, на своїй Фейсбук-сторінці опублікувало Командування сил ССО.

На відео — друга фаза спеціальних дій після вогневого ураження авто разом із російськими пасажирами, — зазначається в повідомленні. — Під час огляду була проведена попередня ідентифікація та збір необхідних даних і доказів причетності знищених росіян до злочинів проти українського народу.