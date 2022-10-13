Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна отримала екстрене фінансування від МВФ, фото: «Новинарня»

1,3 млрд дол. екстреного фінансування отримала Україна від МВФ — Шмигаль

13 жов 2022, 12:32
999

В Україну надійшли 1,3 млрд дол. додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ).





Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, ці кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб:

  • посилення обороноздатності;
  • виплату пенсій;
  • соціальні програми;
  • підтримку економіки.

Прем'єр додав, що загалом від МВФ Україна за час повномасштабного російського вторгнення вже отримала 2,7 млрд дол.

Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року. Дякуємо нашим партнерам і союзником за непохитну підтримку, — резюмував Шмигаль.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів