Україна отримала екстрене фінансування від МВФ, фото: «Новинарня»

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Ракурс

В Україну надійшли 1,3 млрд дол. додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ).

Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, ці кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб:

посилення обороноздатності;

виплату пенсій;

соціальні програми;

підтримку економіки.

Прем'єр додав, що загалом від МВФ Україна за час повномасштабного російського вторгнення вже отримала 2,7 млрд дол.