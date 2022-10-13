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Украина получила экстренное финансирование от МВФ, фото: «Новинарная»
1,3 млрд дол. экстренного финансирования получила Украина от МВФ — Шмигальhttps://racurs.ua/n175721-1-3-mlrd-dol-ekstrennogo-finansirovaniya-poluchila-ukraina-ot-mvf-shmigal.htmlРакурс
В Україну надійшли 1,3 млрд дол. додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ).
Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами Шмигаля, ці кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб:
- посилення обороноздатності;
- виплату пенсій;
- соціальні програми;
- підтримку економіки.
Прем'єр додав, що загалом від МВФ Україна за час повномасштабного російського вторгнення вже отримала 2,7 млрд дол.
Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року. Дякуємо нашим партнерам і союзником за непохитну підтримку, — резюмував Шмигаль.
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