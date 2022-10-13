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Украина получила экстренное финансирование от МВФ, фото: «Новинарная»

1,3 млрд дол. экстренного финансирования получила Украина от МВФ — Шмигаль

13 окт 2022, 12:32
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В Україну надійшли 1,3 млрд дол. додаткового екстреного фінансування Міжнародного валютного фонду (МВФ).





Про це сьогодні, 13 жовтня, у своєму Telegram-каналі повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, ці кошти будуть спрямовані на фінансування першочергових потреб:

  • посилення обороноздатності;
  • виплату пенсій;
  • соціальні програми;
  • підтримку економіки.

Прем'єр додав, що загалом від МВФ Україна за час повномасштабного російського вторгнення вже отримала 2,7 млрд дол.

Також найближчим часом ми з Фондом розпочнемо підготовку над новою спеціальною програмою, яка запрацює наступного року. Дякуємо нашим партнерам і союзником за непохитну підтримку, — резюмував Шмигаль.

Источник: Ракурс


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