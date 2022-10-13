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Более 420 детей стали жертвами российского вторжения
422 ребенка стали жертвами российского нападения на Украину (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n175720-422-rebenka-stali-jertvami-rossiyskogo-napadeniya-na-ukrainu-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 422 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 808 дітей отримали поранення.
Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 407;
- Харківській області — 254;
- Київській області — 116;
- Миколаївській області — 76;
- Чернігівській області — 68;
- Запорізькій області — 68;
- Луганській області — 64;
- Херсонській області — 57;
- Дніпропетровській області — 31.
Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 614 закладів освіти, з них 313 зруйновано повністю.
Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти влучили ракетою по житловій п’ятиповерхівці у Миколаєві. Вранці з-під завалів дістали хлопчика, його передали медикам.
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