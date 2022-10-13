Более 420 детей стали жертвами российского вторжения

https://racurs.ua/n175720-422-rebenka-stali-jertvami-rossiyskogo-napadeniya-na-ukrainu-infografika.html

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В Україні вже 422 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 808 дітей отримали поранення.

Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 407;

Харківській області — 254;

Київській області — 116;

Миколаївській області — 76;

Чернігівській області — 68;

Запорізькій області — 68;

Луганській області — 64;

Херсонській області — 57;

Дніпропетровській області — 31.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 614 закладів освіти, з них 313 зруйновано повністю.

Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти влучили ракетою по житловій п’ятиповерхівці у Миколаєві. Вранці з-під завалів дістали хлопчика, його передали медикам.