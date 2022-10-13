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Более 420 детей стали жертвами российского вторжения

422 ребенка стали жертвами российского нападения на Украину (ИНФОГРАФИКА)

13 окт 2022, 11:54
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В Україні вже 422 дитини стали жертвами повномасштабного російського вторгнення. Ще щонайменше 808 дітей отримали поранення.





Про це сьогодні, 13 жовтня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 407;
  • Харківській області — 254;
  • Київській області — 116;
  • Миколаївській області — 76;
  • Чернігівській області — 68;
  • Запорізькій області — 68;
  • Луганській області — 64;
  • Херсонській області — 57;
  • Дніпропетровській області — 31.

Через російські обстріли та бомбардування пошкоджено вже 2 тис. 614 закладів освіти, з них 313 зруйновано повністю.

Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти влучили ракетою по житловій п’ятиповерхівці у Миколаєві. Вранці з-під завалів дістали хлопчика, його передали медикам.

Источник: Ракурс


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