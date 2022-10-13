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Рашисты продолжают обстреливать Николаев, фото: ГСЧС

В Николаеве российская ракета разрушила пятиэтажку (ФОТО)

13 окт 2022, 08:50
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Миколаїв сьогодні, 13 жовтня, вночі знову зазнав масованого російського обстрілу.





Зокрема, після першої години ночі рашисти влучили в п’ятиповерховий житловий будинок. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Два верхні поверхи зруйновані вщент, решта — під завалами. На місці працюють рятувальники, — зазначає Сєнкевич.

У ДСНС Миколаївщини зазначають, що обстріл міста, за попередньою інформацією, здійснювався ракетами С-300.

Станом на 08.00 рятувальники деблокували з-під завалів дванадцятирічного хлопця, якого передали лікарям, — зазначають у відомстві.

Під уламками будинку ще можуть бути сім мешканців п’ятиповерхівки, з якими наразі відсутній зв’язок. Рятувальники здійснюють їх пошуки та розбір зруйнованих конструкцій.

Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв, фото: ДСНС

Источник: Ракурс


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