США пообещали предоставить ВСУ системы ПВО настолько быстро, насколько это возможно. Фото:

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Сполучені Штати Америки планують надати Україні системи протиповітряної оборони настільки швидко, наскільки це фізично можливо.

Також заокеанські союзники спробують забезпечити додаткові боєприпаси до існуючих систем ППО, які вже використовують Збройні сили України. Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив під час брифінгу за результатами шостого засідання групи «Рамштайн».

Системи будуть надані настільки швидко, наскільки ми фізично зможемо їх туди доставити. Тому, як я вже сказав раніше, ми зосереджуємося на цьому, і ми надамо наявні у нас системи — які наявні у таких країн, як Німеччина, — зазначив міністр.

Крім того, Остін наголосив, що ті союзники, які не можуть дати Україні серйозну зброю, мають взяти на себе забезпечення ЗСУ зимовою формою.

Тим часом «Російська служба BBC» пише, що Франція може передати три ракетні системи LRU M270, які є модернізованим аналогом HIMARS на гусеничному ході. На озброєнні ЗС Франції є 12 таких систем. Ще 40 не модернізованих M270 зберігаються на складах.

На засідання «Рамштайну» вже відреагували на Банковій.

Черговий «Рамштайн» для нас історичний, бо ухвалюються рішення щодо посилення системи ППО для закриття неба над Україною, — написав у Twitter голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Нагадаємо, у ході чергової зустрічі Контактної групи з оборони України «Рамштайн» стало відомо, що Німеччина планує передати Україні додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000.

Нідерланди пообіцяли ЗСУ ракети для протиповітряної та протиракетної оборони на 15 млн євро. Ці боєприпаси будуть використовувати в зенітних установках, які нададуть Україні інші держави.

А Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 47 млн дол. Очікується передача 500 тис. одиниць зимового одягу, артилерійські снаряди на суму 15,2 млн дол. та обладнання супутникового звʼязку на 2 млн дол.

Джерело: «Російська служба BBC»