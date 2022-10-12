Министр обороны США Ллойд Остин. Фото: eurointegration.com.ua

https://racurs.ua/n175700-armiya-ukrainy-izmenila-dinamiku-voyny-s-rossiey-lloyd-ostin.html

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Збройні сили України досягли надзвичайних здобутків на полі бою й змогли змінити динаміку війни з росією.

Українська армія продовжує змінювати ситуацію на полі бою завдяки наданому партнерами озброєнню. ЗСУ продовжують тиснути попри напади на цивільні цілі й безвідповідальні погрози російського диктатора володимира путіна. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час засідання «Рамштайну».

Коли ми зустрічалися у вересні, ми всі спостерігали, як Україна досягла надзвичайних здобутків на полі бою. Незважаючи на нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам, — заявив голова Пентагону.

За словами американського міністра, напади країни-агресора росії лише посилюватимуть рішучість союзників у допомозі Україні.

Нагадаємо, 12 жовтня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що Німеччина вже передала Україні новітні німецькі зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони IRIS-T. Незабаром ЗСУ також отримають NASAMS.

А президент Володимир Зеленський на саміті G7 11 жовтня заявив, що Україна очікує від Франції та Італії на постачання ЗРК SAMP-T, а від США сучасні ППО з ракетами середнього та далекого радіусу дії.