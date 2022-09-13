Резников объяснил неравномерность темпов наступления ВСУ на севере и юге

https://racurs.ua/n174709-reznikov-obyasnil-neravnomernost-tempov-nastupleniya-vsu-na-severe-i-uge.html

Ракурс

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, чому контрнаступ Збройних сил на Херсонщині повільніший, ніж на Харківщині.

Херсонщина сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї, зазначив Резніков в інтерв’ю Financial Times.

Крім того, російське військове командування відправило на Херсонщину 1,2 тис. кадирівців. Їх використовують для того, щоб не дати військовим залишати свої позиції.

За словами міністра оборони, ЗСУ завдали значних втрат армії Кремля на південному напрямку.

Раніше Резніков казав, що наступ українських бійців відбувається значно краще, ніж очікувалося. Він каже, що українські війська втомлені після шестиденної атаки, але моральний дух високий.

Міністр також попередив, що російське підкріплення може розпочати контратаку, тому звільнені території необхідно контролювати та бути готовими захищати, а святкувати перемогу ще рано.