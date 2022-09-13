На западном фронте будет без изменений – ISW о ротации российского командования

https://racurs.ua/n174708-na-zapadnom-fronte-budet-bez-izmeneniy-isw-o-rotacii-rossiyskogo-komandovaniya.html

Ракурс

У Москві після невдач на фронті вирішили змінити командування західного угрупування військ — новим командувачем цього угрупування армії росії став генерал-полковник Олександр Лапін.

Втім, він не показав жодних ознак того, що має намір змінити свою поточну обмежену наступальну кампанію, повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни у новому звіті за 12 вересня.

Лапін, схоже, сповнений рішучості продовжувати атаки, які не мають реальних шансів на досягнення значних в оперативному відношенні, — написали в ISW.

Причинавідсторонення— нищівні поразки у результаті наступу українських Сил оборони. Наразі оперативний склад «Центр» перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання.

На сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим перебуває на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного військового округу 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні).

До слова, протягом 12 вересня ЗС РФ продовжили наземні атаки у Донецькій області. Втім, Збройні сили України відбили спроби окупантів наступати на населені пункти навколо Бахмута та Авдіївки.

У німецькій Die Welt написали 12 вересня, що під час наступу на Харківщині в полон потрапили тисячі російських військових, у тому числі офіцери.