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Рашисты сменили командование западной группировки вс рф, фото: ГУР

Рашисты после серии поражений сменили военное командование — ГУР

11 сен 2022, 21:24
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Рашисти після серії поразок від українських Сил Оборони вчергове змінили командування західного угруповання зс рф.





Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зазначається, що керівний склад цього угруповання відсторонено від командування.

3 метою відновлення «стійкості управління» угруповання, його очолить командувач угруповання військ «центр» генерал-лейтенант Олександр Лапін, разом зі своїм штабом. На даний час оперативний склад УВ «центр» перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання, — зазначають у ГУР.

На сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні), — додають у ГУР.

Нагадаємо, ЗСУ в останні дні звільнили від окупації значні території Харківщини.

Источник: Ракурс


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