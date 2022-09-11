Рашисти змінили командування західного угруповання зс рф, фото: ГУР

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Ракурс

Рашисти після серії поразок від українських Сил Оборони вчергове змінили командування західного угруповання зс рф.

Про це сьогодні, 11 вересня, повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зазначається, що керівний склад цього угруповання відсторонено від командування.

3 метою відновлення «стійкості управління» угруповання, його очолить командувач угруповання військ «центр» генерал-лейтенант Олександр Лапін, разом зі своїм штабом. На даний час оперативний склад УВ «центр» перемістився з Луганська до командного пункту західного угруповання, — зазначають у ГУР.

На сьогодні кадрове рішення щодо подальшого проходження служби генерал-лейтенантом Романом Бердніковим знаходиться на розгляді. Він був призначений на посаду командувача західного ВО 26 серпня 2022 року, на якій замінив генерал-лейтенанта Сичевого (перебував на посаді три тижні), — додають у ГУР.

Нагадаємо, ЗСУ в останні дні звільнили від окупації значні території Харківщини.