В ряде регионов Украины наблюдаются проблемы с электроснабжением

В регионах Украины проблемы с электросетью, фото: «Всім»

https://racurs.ua/n174665-v-ryade-regionov-ukrainy-nabludautsya-problemy-s-elektrosnabjeniem.html

Ракурс

В Україні на тлі нової російської ракетної атаки сьогодні, 11 вересня, ввечері спостерігаються проблеми з постачанням електроенергії.

Так, у Сумщині впала напруга у електромережі по усій області. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Сумьскої ОВА Дмитро Живицький.

Рекомендую по можливості вимкнути електроприлади та ін. побутову техніку для уникнення її пошкодження! Електросистема області залишається нестабільною через руйнування в результаті ворожих бомбардувань у березні, — зазначив Живицький. — Також можливі атаки російсько-фашистських військ по об'єктам енергозабезпечення в Україні.

Також проблеми спостерігаються на Полтавщині. Очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що світло та водопостачання по області скоро незабаром будуть відновлені. За його словами, у Кременчуцькому районі сили ППО збили ворожі ракети.

Крім того, у соцмережах з’явилися повідомлення про перебої з електроенергією у Харкові, Запорізькій та Донецькій областях.

Зокрема, мер Харкова Ігор Терехов зазначив що через удар по інфраструктурному об'єкту Харкова у багатьох районах міста зникло світло.

З цієї ж причини в тих же районах немає води — не працюють насоси. Це підла та цинічна помста російського агресора за успіхи нашої армії на фронті, зокрема — у Харківській області, — наголошує Терехов.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі зазначив, що російські пропагандисти нещодавно почали закликати бити по лініям електромереж, щоб залишити Україну без світла.