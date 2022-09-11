Экс-главу СБУ Харьковщины задержали по подозрению в госизмене

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Роман Дудин, фото: «Украинская правда»
Экс-главу СБУ Харьковщины задержали по подозрению в госизменеhttps://racurs.ua/n174664-eks-glavu-sbu-harkovschiny-zaderjali-po-podozreniu-v-gosizmene.htmlРакурс
Колишнього начальника управління Служби безпеки України в Харківській області Романа Дудіна затримали правоохоронці.
Про це повідомляє агентство «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.
За інформацією джерела агентства, Дудіна підозрюють у державній зраді і залишенні місця служби.
Зазначається, що спікер Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова підтвердила агентству інформацію про затримання Дудіна, проте деталі у бюро пообіцяли надати вже завтра, 12 вересня.
Дудіна з посади очільника СБУ Харківщини президент України Володимир Зеленський звільнив у травні. Це рішення Зеленський тоді пояснив тим, що Дудін «не працював на захист Харкова з перших днів, а думав тільки про себе особисто».
Дудін очолював СБУ Харківщини з березня 2020 року.
Джерело: «РБК-Україна»
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