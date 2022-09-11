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Ракурс
Последствия обстрела Днепра, фото: «Укринформ»

47 домов пострадали в результате обстрела Днепра (ФОТО)

11 сен 2022, 19:52
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Рашисти сьогодні, 11 вересня, вранці завдали удару по Дніпру, в результаті чого пошкоджені 47 будинків.





Зранку тривають роботи над ліквідацією наслідків. Про це повідомляє прес-служба Дніпровської міської ради.

Зазначається, що в постраждалих будинках пошкоджені вікна, покрівлі. Крім того, в одному із будинків внаслідок вибухової хвилі просіла та тріснула труба теплопостачання — цю аварію вже ліквідували й за кілька днів планують відновити систему опалення.

А щодо вікон, то скажу більше, якщо ми до цього бачили тільки старі вибиті вікна, то цього разу вибуховою хвилею вибило навіть металопластикові, — зазначив начальник відділу з організаційної роботи Департаменту з питань самоорганізації населення міськради Владислав Макарець.

Мер Дніпра Борис Філатов сьогодні вранці повідомляв, що по центру міста завдали удару ракетою. Згодом стало відомо, що у важкому стані госпіталізовано постраждалого — 72-річного чоловіка, є руйнація адмінбудівель, магазинів, ринку, складів та житлових будинків.

Наслідки обстрілу Дніпра, фото: «Укрінформ»

Источник: Ракурс


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