Рашисты боятся партизан на Запорожье, фото:

https://racurs.ua/n174662-v-melitopole-kollaboranty-vyrezaut-derevya-i-kusty-iz-za-straha-pered-partizanami-mer.html

Ракурс

У тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти вирізають дерева і кущі біля своїх будинків через страх перед партизанами.

Про це в ефірі національного телемарафону сьогодні, 11 вересня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Інший факт — після вдалих дій наших партизан та ЗСУ колаборанти масово виходять на зв’язок з СБУ та владою. Вони не хочуть співпрацювати з окупантами, вони це зрозуміли, коли їх перестали випускати в Крим за фейковими паспортами, — зазначив Федоров.

Мер також зазначив, що сьогодні, 11 вересня, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя мав відбутися псевдореферендум, проте після серії вибухів у розташованих в регіоні штабах «єдиної росії» його скасували.