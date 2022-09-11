ВСУ взяли под контроль пограничную Гоптовку, скриншот видео

https://racurs.ua/n174661-pogranichnaya-goptovka-harkovskoy-oblasti-pereshla-pod-kontrol-vsu-video.html

Ракурс

На Харківщині прикордонний населений пункт Гоптівка, поруч із яким розташований пункт пропуску через держкордон України, сьогодні, 11 вересня, перейшов під контроль Збройних сил України.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко, який у своєму Telegram-каналі опублікував відповідне відео 130-го батальйону.

11 вересня Гоптівка перейшла під контроль Збройних сил України. 130-й бат передає привіт всьому народу України, ваше завдання виконано, — йдеться у відеозверненні українських військових.

Наразі офіційного підтвердження звільнення Гоптівки від Генштабу ЗСУ немає.