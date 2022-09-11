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Ракурс
Рашисти бояться партизан на Запоріжжі, фото:

У Мелітополі колаборанти вирізають дерева та кущі через страх перед партизанами — мер

11 вер 2022, 19:09
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У тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти вирізають дерева і кущі біля своїх будинків через страх перед партизанами.





Про це в ефірі національного телемарафону сьогодні, 11 вересня, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Інший факт — після вдалих дій наших партизан та ЗСУ колаборанти масово виходять на зв’язок з СБУ та владою. Вони не хочуть співпрацювати з окупантами, вони це зрозуміли, коли їх перестали випускати в Крим за фейковими паспортами, — зазначив Федоров.

Мер також зазначив, що сьогодні, 11 вересня, на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя мав відбутися псевдореферендум, проте після серії вибухів у розташованих в регіоні штабах «єдиної росії» його скасували.

Джерело: Ракурс


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